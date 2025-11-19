Hity

Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
3805
Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
3718
Szpital w Kaliszu zatrudnia ginekologa za 2,5 mln zł rocznie. "Jest unikalny"
3277
Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
3221
76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
2891

