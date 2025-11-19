Dom Polsko-Niemiecki już antypolski
Niemcy reparacji płacić nie chcą. Zamiast nich chcą postawić Dom Polsko-Niemiecki. Dom jeszcze nie stoi a już szczuje na Polskę promując publikację, która obwinia Polaków za holocaust.eMWu12
Komentarze (57)
@KurnikoweKuriozum: moja ciotka dostala za to, ze jej ojciec na roboty byl wywieziony. Dostala zawrotne 17 zl, co nawet te 30 lat temu bylo bardziej obrazliwe. Jednak teraz tym wycieraja sobie gebe, ze przeciez dali
Później żarty z papieża, z Polak-robaka, Polaka-zakolaka, Polaka-złodzieja.
Wy pojęcia nie macie jak działa świat. Nikt nas nie będzie lubił za to że się nie odzywamy xd liczy się twardy interes i walka o swoje. I takich się szanuje a zahulanych frajerów dyma xd
Kara śmierci.
@Lucass3d: Niestety logika wojny jest inna, wygrany nic nie płaci.
@Anomalocaracid: Zawsze dajesz się wodzić za noc oszustom? Oni tak zdecydowali, nasze władze kolaboracyjne to zaakceptowały a my mamy położyć uszy po sobie i grzecznie akceptować? XD
ruscy mają zamrożone aktywa, właśnie z odsetek od nich trzeba sobie odliczyć reparacje za zaatakowanie Polski przez ZSRR 17 września 1939. ruska armia dogadała się z hitlerowcami, niech płacą