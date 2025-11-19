Najgłupszy moment na tego typu działania: ty, jak mnie napadną, to pomożesz? Tylko oddaj zbrodniarzu najpierw piniondze, złodzieju bez honoru!



ruscy mają zamrożone aktywa, właśnie z odsetek od nich trzeba sobie odliczyć reparacje za zaatakowanie Polski przez ZSRR 17 września 1939. ruska armia dogadała się z hitlerowcami, niech płacą