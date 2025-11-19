A kto normalny chciałby się pałować we własnym domu z jakąś lewaczką i jej odpałami, tak jakby życie samo w sobie nie było wystarczająco trudne.



Znam gościa, co przegląda FB dziewczyny na samym wstępie znajomości i jak widzi archiwalne wstawki z tzw. strajku kobiet, to od razu ucina wątek matrymonialny w relacji. Kilka niby fajnych dziewczyn już tak odrzucił, a ja go popieram. Na żonę trzeba szukać kobiety porządnej, a nie byle Pokaż całość