CBOS: młode Polki o poglądach lewicowych wyraźnie częściej samotne
Wśród polskich mężczyzn odsetek samotnych jest bardzo zbliżony niezależnie od ich poglądów (w przedziale 26-30%), Młode Polki o lewicowych poglądach są wyraźnie częściej samotne (35% wobec 27% o prawicowych poglądach i 17% o centrowych). Badanie CBOS na grupie wiekowej 18-44 lata.Piekarz123
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 147
- Odpowiedz
Komentarze (147)
najlepsze
Przeciętny facet o lewicowych pogladach wyglada jak na załączonym obrazku.
kobiety wolą poczekać na lepszego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
1.. no ja pi*lę co za pi*da, on naprawdę w to wierzy... Oskar ma firmę, motocykl i bajcepsa a ten kmiot mi pi*li że mam go odebrać z domu mamy bo samochód niszczy planetę... i wziąć gaz na randkę bo mnie nie będzie bronił skoro jest równouprawnienie.
2.. no dobra, materiał średni ale chodzi na studia, robi prawko, chce kupić Opla... zapiszę sobie numer jak z
Nie chcę nic mówić, ale nie jest to jakaś radykalna różnica xD
Nie jesteśmy ludźmi bez preferencji politycznych. Jesteśmy ludźmi, którzy mają w dupie
To kota się już nie zalicza do rodziny?
Znam gościa, co przegląda FB dziewczyny na samym wstępie znajomości i jak widzi archiwalne wstawki z tzw. strajku kobiet, to od razu ucina wątek matrymonialny w relacji. Kilka niby fajnych dziewczyn już tak odrzucił, a ja go popieram. Na żonę trzeba szukać kobiety porządnej, a nie byle