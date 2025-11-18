Jakoś 2 lata temu dałem się złapać na bezprzewodowy internet nielimitowany od t-mobile. Zapewniano mnie cyt. "nie ważne czy pobierze pan 1 czy 20tb, internet jest bez limitu i nigdy nie zwolni".

Pewnego dnia, 4 miesiące przed końcem umowy internet zdechł - kompletnie mi odcięto dostęp w świat, i oto odpowiedź konsultanta:

Na koncie widzę odnotowane intensywne korzystanie z usługi. Ze względu że zasoby w sieci są ograniczone stosujemy priorytetyzację jako środka zarządzania ruchem w sieci utrzymujemy zagwarantowaną Umowami jakość wszystkich swoich usług. Powyższe ma na celu zagwarantowanie wszystkim przebywającym na danym obszarze Abonentom równego dostępu do usług, co m.in. pozwala wyeliminować sytuację, w której jeden użytkownik korzystający intensywnie z usług uniemożliwia korzystanie z nich innym użytkownikom. Pogorszenie poziomu świadczenia usług w takim przypadku nie narusza jednak postanowień Umowy ani przepisów prawa, które wprost takie praktyki przewidują.

W regulaminie świadczenia usług znajduje się zapis o „utrzymaniu efektywnego wykorzystania sieci i optymalizacji ogólnej jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych wszystkim abonentom na danym terenie”. W praktyce oznacza to, że duże, ponadprzeciętne zużycie transferu przez jednego użytkownika (np. powyżej 1 TB w miesiącu) może prowadzić do okresowego obniżenia priorytetu transferów takiego klienta, by inne osoby w Twojej okolicy miały dostęp do usługi na zadowalającym poziomie jakości.

Na stronie dumnie widnieje taki coś: