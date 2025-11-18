Jakoś 2 lata temu dałem się złapać na bezprzewodowy internet nielimitowany od t-mobile. Zapewniano mnie cyt. "nie ważne czy pobierze pan 1 czy 20tb, internet jest bez limitu i nigdy nie zwolni".
Pewnego dnia, 4 miesiące przed końcem umowy internet zdechł - kompletnie mi odcięto dostęp w świat, i oto odpowiedź konsultanta:
Na koncie widzę odnotowane intensywne korzystanie z usługi. Ze względu że zasoby w sieci są ograniczone stosujemy priorytetyzację jako środka zarządzania ruchem w sieci utrzymujemy zagwarantowaną Umowami jakość wszystkich swoich usług. Powyższe ma na celu zagwarantowanie wszystkim przebywającym na danym obszarze Abonentom równego dostępu do usług, co m.in. pozwala wyeliminować sytuację, w której jeden użytkownik korzystający intensywnie z usług uniemożliwia korzystanie z nich innym użytkownikom. Pogorszenie poziomu świadczenia usług w takim przypadku nie narusza jednak postanowień Umowy ani przepisów prawa, które wprost takie praktyki przewidują.
W regulaminie świadczenia usług znajduje się zapis o „utrzymaniu efektywnego wykorzystania sieci i optymalizacji ogólnej jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych wszystkim abonentom na danym terenie”. W praktyce oznacza to, że duże, ponadprzeciętne zużycie transferu przez jednego użytkownika (np. powyżej 1 TB w miesiącu) może prowadzić do okresowego obniżenia priorytetu transferów takiego klienta, by inne osoby w Twojej okolicy miały dostęp do usługi na zadowalającym poziomie jakości.
Na stronie dumnie widnieje taki coś:
Dodam że, korzystam z internetu w sposób: netflix 2h dziennie, czasem pobiorę jakąś gierkę, i jeszcze rzadziej obejrzę jakiegoś streama.
Komentarze (54)
W centrach miast czy na wsiach tak, ale polscy operatorzy zobowiązali się do wyłączenia 3G
bodaj do końca 2027, a W wielu miejscach już to zrobili. w miastach wymiana medium poszła na pierwszy ogień, raczej popisowo, na zadupiach jeszcze nic nie zmienili, zaś na przedmieściach są sytuacje że z dnia na dzień spadł zasięg więc i jakość netu.
Poza tym jest na rynku sporo tanich modemów montowanych w różnych
Może OP mieszka gdzieś w pobliżu kogoś ważniejszego w t-mobile i mu "wyregulowali" zasięg i osiągi - a o tym słyszałem, że jakiejś figurze tam poprawili neta
To może oznaczać że autor "siedzi" na mocno obciążonym maszcie i żeby się nie zesrało całkiem muszą stosować priorytety, widocznie u Ciebie jest mniejsze obciążenie sieci a do tego teraz w wielu miejscach wyłączają 3G.
Do rozwiązań mobilnych to polecam Mobile Vikings bo tam niewykorzystany transfer stackuje się, więc zakładając, że nie napieprzacie na potęgę
Możesz co miesiąc zmieniać taryfy w górę i w dół wg potrzeb, dodatkowe karty, esim i za 80 zł też nolimit. No i masz sejf, gdzie w oknie pół roku zbierasz transfer do wykorzystania w innym czasie.
Dodatkowo można te GB przesyłać innym lub dostawać od innych. Np. w ramach tego samego konta numerom bez pakietu internetu przesyłasz GB do wykorzystania