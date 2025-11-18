Pisałem tu kiedyś o bliskiej mi osobie.



Emeryt. Całe życie pracował i zarabiał (żona też pracowała). Konto wspólne. Chłop nie może nic kupić bez pozwolenia, bo to ONA ma kartę. Kiedyś jak ich odwiedzałem prosił ją czy może sobie kupić p--o. Zwykłe p--o wymagało pytania. Jednocześnie zrujnowała facetowi hobby najprościej odcinając go od możliwości finansowania. Nic drogiego, nic przesadnego, prosta przyjemność żeby mieć co robić na emeryturze - ale nie. Nie mógł. Pokaż całość