Bez silników wysokoprężnych nie istnieje współczesna cywilizacja.
Film, który pokazuje, że bez silników wysokoprężnych (diesla), nie istnieje współczesna cywilizacja.ROMAN3D
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Film, który pokazuje, że bez silników wysokoprężnych (diesla), nie istnieje współczesna cywilizacja.ROMAN3D
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
....nie dotrze...
Dieslem nasza cywilizacja stoi.
I żaden prąd z wiatraka tego nie zmieni ani teraz ani za 50 lat.
Nie
@Pan_krecik: o nie, to literalnie faszys (╯︵╰,)
Kibicuję twojej wersji wydarzeń.
Tak samo jak Polsce na mundialu.
Niestety chciejstwem nic się zrobić nie da.
A jestem w temacie i wiem o czym piszę.