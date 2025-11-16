Syn właściciela firmy "Agmaz" kolejny raz łamie prawo driftując na S7
Tym razem zaprezentował na Instagramie pokaz swoich umiejętności drifterskich; szkoda tylko, że na publicznej drodze.NiezlyJestes
Komentarze (91)
najlepsze
Za to spróbuj przejść spokojnie przez miasto, a jak akurat jakiemuś „polismenowi” nie będzie się zgadzała liczba mandatów w tabelce za dany miesiąc, to zaraz usłyszysz, że rzekomo powiedziałeś coś brzydkiego. I 150 zł mandatu... bo przecież plan trzeba wykonać.
@Wumakudu: Nie, no. Ty zostaniesz ukarany. Dyspozycyjni funkcjonariusze za to nie ruszają lokalnych figur, szarych eminencji. Tak jak w casusie Matajczaków.
Powinna interweniować góra, ale tego nie robi. Góra dzwoni, gdy trzzeba przymajtaczyć a ktoś ma plecy
Oczywiście to przejaw biedy ale innego typu
Żeby do końca życia był warzywem i matka podcierała mu dupę.
@nieco: I jeszcze zrobią zrzutme na leczenie swojego dzieciątka.
W normalnym kraju facet dostał by mandat albo wezwanie do sądu i byłoby po sprawie, do tego w mediach by to upubliczniono jaką karę dostał i wszyscy byliby zadowoleni, ale w Polsce każdy powód jest dobry, żeby dowalić wszystkim Polakom za grzechy nielicznych...
Zatem możemy się już spodziewać kolejnych zaostrzeń przepisów...
@miszczumsc: Tylko problem jest taki, że w skali kraju osób zachowujących się jak on jest bardzo dużo, ale za bardzo nikt z tym nie robi chyba, że wydarzy się jakaś tragedia i to też najlepiej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu albo podobnym większym mieście.
Nadal, są ku temu odpowiednie narzędzia, tych ludzi można namierzyć i ukarać.
Natomiast zamiast to zrobić, zawsze kończy się tym, że zaostrzane są przepisy i dowalamy wszystkim Polakom, bo łatwiej dzięki temu będzie gdzie indziej wystawić mandat zwykłemu kierowcy niż zająć się sprawą takiego typka...