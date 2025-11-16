Ten kraj jest naprawdę chory. Ktoś nagrywa, jak łamie prawo, za co powinien zostać ukarany, potem to upublicznia – i co się dzieje? Nic.

Za to spróbuj przejść spokojnie przez miasto, a jak akurat jakiemuś „polismenowi” nie będzie się zgadzała liczba mandatów w tabelce za dany miesiąc, to zaraz usłyszysz, że rzekomo powiedziałeś coś brzydkiego. I 150 zł mandatu... bo przecież plan trzeba wykonać.