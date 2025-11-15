Imbir: odpowiedź polskiego rolnictwa na zmiany klimatu?
Jeśli wszystko pójdzie po myśli naukowców polski imbir może trafić na półki sklepowe w ciągu najbliższych 3-4 lat. Uczeni z Poznania dowiedli bowiem, że imbir może rosnąć w naszym klimacie, a teraz pracują nad stworzeniem odmiany lepiej dostosowanej do polskich warunków klimatycznych i glebowych.Korda
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Na co komu imbir, który nie jest ostry?
Wystarczy, że już robią rzodkiewki bez smaku.
Na chińskie g---o zwane czosnkiem szkoda klawiatury.
A łagodniejsza odmiana jest nic niewarta.