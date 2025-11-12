Polscy lekarze z zachodnimi pensjami. Ich zarobki dogoniły Danię czy Norwegię
DGP podaje, że dotarł do raportu o zarobkach lekarzy i pielęgniarek w systemach wynagrodzeń uregulowanych, który FPP przedstawi na posiedzeniu plenarnym trójstronnego zespołu ds. zdrowia. Według dziennika, z raportu wynika, że zarobki lekarzy i pielęgniarek realnie nie ustępują pensjom ich kolegótomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 111
- Odpowiedz
Komentarze (111)
najlepsze
Zresztą lekarze na zachodzie... w UK większość przepisze paracetamol, a lekarz w NL musi sprawdzać w książce/komputerze, bo nie wie, czy to jedno, czy drugie schorzenie. To ja podziękuje.
jeszcze jakby naprawdę wypisywali te recepty na podstawie naszego dobra i najlepszego leku dla nasz
nie, koncern prikazał tyle leków sprzedać to ci wcisną XD
@Przegrywultimate: Mam problemy jak ktoś mi pisze że mam "problemy z czytaniem ze zrozumieniem" podczas gdy w samym beznadziejnym arcie jest porównanie średniej z minimalną. Wtedy wiem, że ten kto pisze o moich rzekomych problemach ma poważne deficyty poznawcze i problemy z rozumieniem treści pisanej.
@kastrator2: ten naród tak lubi. Nieruchomości, samochody, jedzenie w restauracjach... można by tak wymieniać dalej
Ludzie się oburzają, że lekarz zarabia 20k miesięcznie, a mam znajomego szambiarza (tak szambiarza tego co wybiera nieczystości) w luźnej gadce wyszło, że srednio ma 15k na czysto a ja pełny grafik to 20k+. (woj. łodzkie)
Zebyście mieli jakiś obraz to wybranie 8m3 szamba kosztuje u niego 250zł (a zajmuje 20 min)
A robota nie jest specjalnie skomplikowana, trzeba dbać o wóz (#pdk) i po prostu
Zaraz przeczytasz, że tu działa "wolny rynek", a lekarzem to już trzeba się edukować czyli nie wolny rynek, bo ilość miejsc ograniczona możliwościami edukacyjnymi xd
Luxmed prywatnie, wizyta za 180 zl - dzisiaj o 18, tak jak mi pasuje. Od reki, bez oczekiwania godzinę na odebranie telefonu.