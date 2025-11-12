POczytajcie statystyki przestępczości w Kolumbii. Aaaa no i najważniejsze nawet ci niby legalnie pracujący nie są weryfikowanie jeśli chodzi o przeszłość kryminalną. Brawo! Nie wspominajac o tym że zostają jak kończą im się wizy pracwnicze i NIKT TEGO NIE SPRAWDZA I NIE EGZEKWUJE!