Tragiczny finał kolumbijskich porachunków w Redzikowie. Nie żyje 24-latek
W wyniku ciosu nożem poszkodowany 24-latek zmarł. Zarówno zatrzymany, jak i ofiara to obywatele Kolumbii. Sprawca trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Na razie nie wiadomo, jakie było tło i przyczyna tragedii.WroTaMar
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
Jeszcze dziesięć lat temu taki tekst byłby puentą jakiegoś kawału.
Nic się nie stało. Można się rozejść.
@KasparHauser: obawiam się, że w przypadku Kolumbijczyków każdy najgorszy zakapior przyniósłby zaświadczenie, że niewinny jak lelija i w ogóle uosobienie cnót wszelakich.
Ale fakt, nic nie robimy żeby się zabezpieczyć...
- januszex, do ukręcania azbestowych garnków?
- zagraniczna montowania, która i tak nie płaci w Polsce podatków?
@wjtk123. Tak, ciekawe.
@Zwyczajny_user: Po 3 latach czy przed?
Akurat tutaj się bili między sobą ale zaraz dojdzie do tragedii z Polakami.
Każdy pracownik z Ameryki południowej powinien mieć najpierw szkolenie że Polacy podczas bójki nie wyciągają noży tylko w 99% biją się na gołe pięści. Taki baran myśli że jak Polak się z nim
@Karol12341234:
Przede wszystkim, Polacy się co najwyżej kłócą, zazwyczaj nawet bez szczególnego podnoszenia głosu.
U nas się niemal w ogóle nie używa przemocy fizycznej. Bójka w Polsce to jest już skrajna patola, i ewenement. Nawet menele się co najwyżej popchną dwa razy, zwyzywają, i rozejdą. Polska
Masowa inwazja obcych gatunków do Polski