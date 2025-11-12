Jacek Balkan z MotoDziennika ujawnił, jaką propozycję otrzymał od Omody / Jaecoo
Czy ktoś jest zaskoczony? Od tej pory każdy dziennikarz zachwalający chińskie auta będzie podejrzewany o "współpracę" taką jaką zaproponowano Balkanowi. Poprzedni materiał ze screenem "oferty" w powiązanych.1988BaZyL
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
Chiński rząd też nie może dotować producentów samochodów, ale jakoś Mariuszom nie przeszkadzało i nie przeszkadzają ulgi podatkowe, dotacje, subwencje i kredyty na preferencyjnych warunkach dla europejskich korporacji.
Zaproponowali mu udział w imprezie moto, hotel, wyżywienie i nagrywanie przejazdu samochodem, oraz ile za to chce.
Nie ma informacji o tym, że ma nagrywać z daną narracją.
Równie dobrze nie miałby żadnych wytycznych że miałby dobrze mówić i mógłby sobie nagrać swoją recenzję samochodu nawet jadąc po nim jak po burej suce.
Producent chce opłacać "recenzentów", a wy nie widzicie w tym niczego nagannego xD
Chiński złom jest upychany wszędzie
Komentarz usunięty przez autora