Kierowca skorzystał z wycieraczek. Niemiecki sąd ukarał go grzywną i zakazem.
Sąd uzasadnił, że kierowca bezprawnie korzystał z urządzenia elektronicznego. Kierowca próbował zmienić częstotliwość pracy wycieraczek. Problem w tym, że musiał w tym celu skorzystać z centralnego ekranu dotykowego.epicentrum_chaosu
Legitymowałem tych policjantów bo byli absurdalnie młodzi, pokazał mi młody urażony że u nich jest szkoła jakaś chyba średnia po której od razu mogą iść do policji. Byłem na komisariacie autobahn polizei w
https://www.burhoff.de/asp_weitere_beschluesse/inhalte/5723.htm
@epicentrum_chaosu: No to trzeba zakazać. Nie spełnia wymogów unijnych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyli grzebał coś długo na ekranie dotykowym i stracił panowanie nad samochodem. Zakop za robienie sensacji.
@kedziorw1: Racja. Kiedyś sam przez swoją nieuwagę stuknałem auto obok drzwiami a akurat kierowca (Niemiec) był obok. No i faktycznie była mikroskopijna ryska o długości 2 mm, wezwał policję, policja była, oglądała długo, już sami zaczeli do niego mówić żeby sobie dał spokój i przesadza - no ale faktycznie potem znaleźli. I mandatu
Ten człowiek to dwie osoby - księgowy i marketingowiec. Księgowy "projektuje" auto i wrzuca tableta, bo jest to tańsze, a marketingowiec ma za zadanie wytworzyć w ludziach potrzebę posiadania takiego "bajeru".
Ha tfu na taki clickbait !
Włączenie/wyłączenie wycieraczek i podstawowe ustawienia prędkości miał przy kierownicy. R------ł się bo koniecznie musiał sobie w konsoli dotykowej ustawić szybkość ruchu wycieraczek na 42,58 - w czasie jazdy, podczas c------j pogody. Jak będę w schowku szukał płyty i się rozwalę to też będzie krzykliwy nagłówek:
Chciał przełączyć odtwarzacz na kolejny utwór i został ukarany mandatem.
Autor artykulu tez odklejony.