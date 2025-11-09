Myślał, że inwestuje 300k zł w kryptowaluty.
Udaremniona próba wyłudzenia prawie 300 tysięcy złotych od mieszkańca Jaworzna w Śląskiem. To miała być rzekoma inwestycja w kryptowaluty. Szybka interwencja policjanta pozwoliła na zablokowanie transakcji i uratowanie pieniędzy.gerwazy-oko
przyzmam że jestem milo zaskoczony postawa policji ale ofiara to naiwny, zachlanny kretyn
"Kobieta i mężczyzna z wyraźnym wschodnim akcentem zaoferowali..." - kretyn x n
https://wykop.pl/wpis/83682119/kontynuacja-moich-przepraw-z-velobankiem-https-wyk
Widzisz @karolek118, może tobie blokują konto, ale dzięki temu inni mają uratowaną kasę.
