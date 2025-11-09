Sam byłem zdziwiony skąd tylu ludzi co się na to nabiera. Chociaż moda na to już mija, jeszcze jakieś 2-3 lata temu ludzie mieli JDG i legalnie promowali takie oferty w social mediach. Po przejściu do linku resztę roboty załatwiali Ukraińcy w call center. Od jednej "ofiary" złapanej przez taki link prowizja ok 3-4k. Niejeden wykopek tutaj tak się mieszkania dorobił ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )