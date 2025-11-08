Osieroceni rodzice. "Był Krzyś, szedł przez pasy i nagle go nie ma.
Sąsiad za uduszenie psa dostał cztery lata więzienia. Mężczyzna, który pędził i zabił mojego syna dwa lata. To słowa mgheost1410
Komentarze (63)
najlepsze
Wynika też z niego jeszcze jedna rzecz, a mianowicie że zwierzęta są postawione znacznie wyżej aniżeli człowiek. To jest po prostu przerażające.
- za zabicie psa wyższa kara niż potrącenie śmiertelne dziecka,
- za rzucenie tortem w pożal-się-boże ułomnych sędziów wyższa kara niż za wiele nieumyślnych śmierci.
- oczywiście dla znajomków przyjazne państwa, dla ciebie Areczku guano lex sed lex.
Nikt nie wychodzi na ulicę. Nikt nie domaga się praw nadanych przez konstytucję. Nikt nie żąda, aby to politycy i sędziowie wraz ze służbami byli dla obywateli, a nie obywatele dla nich.
Temu państwu potrzebna jest mniej lub bardziej krwawa rewolucja lub wojna totalna.
Tak długo jak siedzimy w domach i wyrażamy zaniepokojenie tak długo pętla
I na tym można zamknąć ten temat.
Połowe przejść w tym podłym kraju należy wykasować w p---u, na 90% reszty nielicznych przejść zrobić światła na żądanie, a w miejscach z usuniętymi przejściami zrobić brody, wtedy temat przejść ustabilizuje się tak jak w Niemczech.
Problem
@kupkesobieciagne: to jest chyba najważniejsze w tej historii, gdyby jechał 50 km/h to do niczego by nie doszło
Czyli auto przejechało, dzieciak wszedł… Wychodzi na to, że jednak się nie rozglądał, gdyż inaczej widziałby jadące z nadmierną prędkością auto.
Mnie to wygląda na kolejną ofiarę debilnego przepisu stworzonego na kolanie o pseudo pierwszeństwie na przejściu dla pieszych.
@mvmxks: Jedno nie wyklucza drugiego. Do dzisiaj bawią mnie fikołki, jak Wy to wszystko ze sobą łączycie i robicie z ofiar bezwładne NPC na łasce debila za kółkiem.
Przecież też masz swój rozum, też masz swój instynkt samozachowawczy - sam byłbym kilkukrotnie co najmniej poturbowany we Wrocławiu jakbym nie odpuścił debilowi co wbił się
Zapomniałeś odpowiedzieć mi i @LudzieToDebile co z tym przepisem, który rzekomo nakazuje pieszym poczekać aż samochody przed przejściem się zatrzymają zanim wejdzie. Jakby co to przypominam, czekamy.
Czyli matce nie postanowiono zarzutów?
Dziewięciolatki chodzą już do szkoły i wracają też same.
Co ty wypisujesz chłopie. I jeszcze ktoś to plusuje.
Może dlatego, że pierwsze było celowe a drugie wypadkiem.
Wysryw w stylu #grazynacore godne Uwagi albo Super Expressu.
@zagubionychromosom: Jeśli ktoś jedzie 91 km/h w terenie zabudowanym i potrąca człowieka, to moim zdaniem nie ma mowy o „nieumyślnym” spowodowaniu śmierci. Taka osoba świadomie i dobrowolnie złamała przepisy ruchu drogowego, przekraczając dozwoloną prędkość niemal dwukrotnie. W dodatku ''Kierowca nie hamuje''.