Marek twierdzi, że profesor Janusz Heitzman jako jego lekarz zapraszał go do swojego domu, spędzał z nim noc i się przy nim onanizował. Potwierdza to materiał wideo, który przesłał Wirtualnej Polsce. Wcześniej dostarczył go organom ścigania, ale prokuratura badała zupełnie inne wątki.