Rząd ratuje NFZ. Dodatkowe miliardy na ochronę zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przekazaniu kolejnych 3,5 miliarda złotych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki mają zabezpieczyć finansowanie świadczeń zdrowotnych do końca 2025 roku. To odpowiedź na rosnące potrzeby systemu ochrony zdrowia i sygnalizowaną przez NFZ lukę finansową.gerwazy-oko
@XeNinja: oczywiście, że tak by było najlepiej, dlatego nikt tego nie zrobi
@dziupla666: Żadne postulowane reformy przez polityków nic nie dadzą. Nawet zalepiania dziur we wiadrze nie sprawi że służba zdrowia zacznie działać.
Jakby to było takie proste to zapewne któryś rząd by to zrobił. Niestety każdy kolejny chodzi zabiera się do tego jak pies do jeża. Żaden minister zdrowia nie zrobił w tej sprawie nic, a od 2016 słychać było nie raz o likwidacji NFZ.