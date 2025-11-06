Sprawca śmiertelnego wypadku pobił przypadkową osobę i dalej chodzi na wolności
Łukasz B. - oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku na płk. Dąbka trzy lata temu - pozostaje na wolności, a proces w tej sprawie wciąż trwa. Miesiąc temu dopuścił się pobicia mężczyzny na skwerze Kościuszki, za co usłyszał zarzuty i... dozór policyjny.z_dystansem
Komentarze (28)
dalej zagraza spoleczenstwu - pobicie plus kopanie po glowie - dozor XDDDDDDDDD
nop k---a jak kogos zabije to pewnie dostanie jeszcze posade w urzedzie
@deni28s: czyli jak kogoś zabijesz w Polsce (prowadząc), to wystarczy 14 tys. Euro, żeby się z tego wykupić? To chyba taniej jak w Meksyku.