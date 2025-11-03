U mnie za dzieciaka ta bajka zawsze wzbudzała jakiś niepokój, chyba ze względu na ogólną atmosferę. Bohaterowie mieszkają w domach leżących bardzo daleko od siebie na jakimś kompletnym zadupiu, które nawiedzają stwory w rodzaju Buki, a wszystko w zimnych kolorach ze szczątkową roślinnością i jakimiś ogromnymi górami w tle.

Dla fińskich dzieci to pewnie był bardzo swojski krajobraz, ale ja zawsze miałem z tyłu głowy uczucie, że coś tu jest nie tak.