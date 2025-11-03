Słynne białe trolle Muminki obchodzą 80. urodziny
80 lat temu, w 1945 roku, premierę miała pierwsza książka z cyklu opowieści o Muminkach - Małe trolle i duża powódź.darosoldier
Ogólnie, określenie "Troll" z mitologii nordyckiej tyczy się istoty zwykle dzikiej, leśnej, czasem złośliwej lub głupkowatej. W języku fińskim to są peikko/peikkot (liczba pojedyncza/mnoga).
Dla fińskich dzieci to pewnie był bardzo swojski krajobraz, ale ja zawsze miałem z tyłu głowy uczucie, że coś tu jest nie tak.