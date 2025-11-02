W czasie, gdy akurat nie mamy klienta bo jest zastój, działalność gospodarcza staje się generatorem długu. W tej chwili składka emerytalna ZUS wynosi 1773,96zł -> płatne zawsze, nawet gdy nie zarobiłeś ani złotówki. Od nowego roku osiągnie 2100zł. Jak nie masz, to przyjdzie komornik zabrać Ci majątek na poczet Twojej emerytury za 30-40 lat. Do tego składka zdrowotna, do której nikt nie ma żadnych pretensji.

Na tle krajów europejskich, jesteśmy jednym z nielicznych państw, gdzie:

-musisz płacić duże pieniądze, nawet jak nic nie zarobiłeś (bo akurat masz problemy)

-gdzie nie możesz przetestować sobie jakiegoś biznesu, bo JDG będzie generatorem długu w ZUS od pierwszego dnia*



*możesz raz na 5 lat skorzystać z JDG bez ZUS na 6 miesięcy, ale jeśli raz Ci się nie powiedzie, bo np. sprzedaż Ci nie wyszła i chcesz spróbować czegoś nowego, płacisz pełną składkę ZUS od pierwszego dnia

**mamy system działalności nierejestrowanej do 3500zł, ale jak tylko przekroczysz o złotówkę, wchodzisz do JDG i od razu masz płacić pełne składki



Porównajmy sobie inne kraje dla takiego samego dochodu z JDG:

Kwoty dochodu są delikatnie inne, bo przeliczone z euro, ale to tylko pokazuje, że takie kraje jak Niemcy, Francja, Norwegia, Dania mają podobne opodatkowanie do Polski, z tą różnicą, że tam Cię nikt nie zniszczy jak nie masz w danym miesiącu na składkę ZUS/NFZ.

Tak jest dosłownie w całej Europie, a system podobny do Polski ma jedynie Hiszpania, Słowenia i Węgry.

Nawet w Niemczech, które mają wysokie podatki, jeśli nic nie zarobisz, kwota do dopłaty w danym miesiącu jest 2x mniejsza niż w Polsce.