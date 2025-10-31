Aktualizacja Windows 11 psuje menadżera zadań, który pożera cały dostępny RAM
Microsoft znów to zrobił. Aktualizacja KB5067036 sprawia, że Menedżer zadań zaczyna tworzyć swoje własne kopie w pamięci RAM. Każde zamknięcie programu nie kończy jego działania, lecz uruchamia kolejną instancję procesu taskmanager.exe. Zjawisko powtarza się w nieskończoność, aż się skończy RAM.jestemjakijestem1212
@PepikPL: przecież mają! - wszyscy użytkownicy windowsa są testerami ( ͡° ͜ʖ ͡°) A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać i inwestować w jakość...
Jedyny system który nie dostawał rozwolnienia od byle czego i miał logiczne UI to była 7ka
@Ghosteer: bo mają monopol i sobie pozwalają, jestem ciekaw czy jakby naprawdę linux nie zaczął się stawać popularny to czy by nagle nie zaczęli brać się do roboty
@mk321: Zapewne nadal pozostanę na 7
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@olinuksieprzykawie: jeśli będzie jedna wersja kernela, a sam dostęp do kernela nie będzie dla użytkownika, to pewnie byłoby okej. problem taki, że każdy użytkownik ma dostęp do kernela czy ogólnie może nadać sobie/danej aplikacji uprawnienia wyższe niż antycheat, a z tego powodu antycheat na linuxie nie ma sensu, bo po prostu nigdy nie będzie efektywny w
ALE chyba naglowki clickbaitowe i podejscie niektorych przesadzone, tworzy sie proces za kazdym razem kiedy ktos otworzy i zamknie task managera, ktory bierze kilkanascie mb tej pamieci
Zwykly user wlaczajacy pcta zeby popracowac/pograc pewnie nawet tego nie otwiera "dla sportu"
a nawet jak to zrobi to po zamknieciu jest te kilkanascie mb w plecy i nawet nie zwroci na to uwagi, zawalenie tym systemu oznacza ze ktos celowo zamknie i otworzy
jak zamkniesz i otworzysz kolejne to bedziesz mial 3 itp
one sie nie robia "same" a i trudno przypadkiem tak ubic komputer