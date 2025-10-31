Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków.
Urzędnicy reagują, ciekawe co na to Jacek EV :)straszny_cham
110
@kepak: Za kasę unijną to pewnie nie mogło być dochodowe. Choc wg mnie to znaczy, że koszt ładowania powinien być taki, żeby pokryło bieżące utrzymanie i tyle. To powinno wyczerpać znamiona "niedochodowości"
@theximon: akurat służba zdrowia to rak w każdej postaci i ludzi tu aż tak bym nie winił.
spróbuj się k---a dodzwonić żeby zarejestrować, to zwykle są godziny, bo p---y nie odbierają telefonów. oczywiście można przyjechać osobiście, odstać z godzinę w kolejce i pyk sprawa załatwiona.
Terminy liczone w miesiącach a czasem i latach.
Do tego czasu
@straszny_cham: gdyby ten dystrybutor wydawał dwa litry na godzinę to myślę że większość ludzi by odpuściła
Oczywiście wśród właścicieli EV są też normalni ludzie, którzy kupili samochód elektryczny, bo tak chcieli i tyle.
https://www.youtube.com/watch?v=siBvXTqkmZQ