Głupotą jest tu oferowanie darmowego ładowania. W tym kraju nie warto oferować nic za darmo bo przyjedzie roszczeniowiec i przygniecie cię roszczeniami. Niezależnie czy mówimy o madce z horym dzieckiem, czy właścicielu tesli. Zaoferowali by ładowanie po cenie taryfy G11 to by tam przyjeżdzali ci którzy potrzebują. Do tego powinna być sroga opłata za każdą minute stania naładowanego auta.