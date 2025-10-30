To nie wyjdzie nigdy. Polscy uczeni z akademii chłopskiego rozumu wydali już ekspertyzę, że elektryk skazany jest na zawsze na zatrzymanie się w połowie trasy z Warszawy do Łodzi. Lepiej dać sobie spokój z tym rozwojem (na co to komu) i dalej kupować węglowodory od Arabów i sponsorować im wygodne życie w objęciach polskich modelek.