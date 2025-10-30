W jaki sposób chińscy studenci szpiegują na zachodnich uczelniach
Studenci jako szpiedzy komunistycznego rządu Chin. Głównie w dziedzinach AI i high-tech, ale też do kontroli własnych obywateli i innych studentów. Widać też dysproporcję: około 275 000 chińskich studentów z Chin w USA i około 400 studentów z USA w Chinach.TomMen
@Lazy_AF: Tak, z pewnością na gorsze... na początek przykręcenie śruby praw autorskich i pokrewnych. Trzeba będzie zrównoważyć bilans handlowy z Chinami za pomocą licencji na myszkę miki w tym wysłać lotniskowce w celu przywrócenia praworządności/demokracji :P
ale to chodziło głównie o diversity i inclusion, bo pewna część społeczeństwa dostaje mentalnego orgazmu jak widzi wokół siebie ludzi z obcych kręgów etnicznych i kulturowych
w USA jedna senatorka wzięła sobie za asystenta/kierowcę Chińczyka i po latach okazało się że by szpiegiem xD
i że FBI ostrzegało ją wielokrotnie że on może być szpiegiem ale ona to
To oznacza, że zawsze będą za zachodem. Nie potrafią być innowacyjni, potrafią tylko taniej produkować (odtwarzać).
Najlepszym przykładem jest wojsko i kopiuj wklej konstrukcje np. samoloty.
W załączniku wszystkim znany dron amerykańskiej armii.
Niby też opracowali myśliwiec 6 generacji ale dla mnie to tak jakbym na złość sąsiadowi zbił sobie z blachy Lambo i
Przecież to jest z dupska. My też mamy taką dysporocję, bo dużo więcej Polaków studiuje w USA niż amerykanów w Polsce xD To oczywiste, że USA to najlepszy kraj do studiowania i mają bardzo dużo uczelni w światowej czołówce.
@ToksycznyArek: przeciez juz tak jest. ile masz publikacji na temat AI napisanych przez polakow a ile przez chinczykow? ile przez amerykanow chinskiego pokolenia? cos tracisz cos zyskujesz, ameryka to rozumie.
Nie wiem czego to ma niby dowodzić. To raczej normalne, że ludzie jadą studiować na lepsze uczelnie i do krajów o wyższym poziomie życia. Jaki sens miałby wyjazd do Chin na studia, poza sytuacją kiedy ktoś chce się uczyć języka albo ma studia powiązane z chinami w jakiś sposób?