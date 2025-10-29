"Nie oceniaj po wyglądzie" to scam wpajany za młodu podobny do "ustąp głupszemu". Ubiór, czy szerzej - sposób prowadzenia się jak najbardziej świadczy o człowieku i jest kwestią wyboru. Oczywiście, jest margines błędu, ale strzelam że statystyka jest w tym aspekcie jednoznaczna ¯\(ツ)/¯