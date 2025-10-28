Podroz do wnetrza sekundy
W tym materiale przedstawiono zjawiska zachodzące w coraz krótszych przedziałach czasu - od jednej sekundy, przez nanosekundy, aż do najkrótszego odcinka czasu, jaki w ogóle ma sens omawiać - czas Plancka. Szczegółowo wyjaśniono definicję sekundy (wzorzec cezowy)...prawilny_prawak
Liczba mająca jakiś matematyczny sens i jednocześnie tak wielka, że sama liczba cyfr do jej napisania jest o wieeeele większa niż liczba atomów w znanym Wszechświecie. Naprawdę polecam ten materiał.
Limity Materii
Aż mam ciary
