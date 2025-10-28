Koniec dominacji Windowsa? 90% gier działa dziś na Linuksie
Granie na Linuksie przestaje być eksperymentem.ochucki
Tak, tak, to nie był prawdziwy Linux albo nie ta wersja j---a, albo nie ta nakładka graficzna albo… Ale to napewno moja wina, bo nie dobrałem jednego jedynego zestawu komponentów, który przy odpowiedniej fazie księżyca i pomyślnych wiatrach zadziała 50/50.
@MrAndy: w tym dwa światowe (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Z czego 90% to indyki w które gra 15 osób w peaku ¯\(ツ)/¯
Jedynym faktycznym problemem jest to, że Nvidia na w dupie i nigdy nie będzie sensownych sterowników - przez co cierpi wydajność większych tytułów ale faktyczne odpalenie gry rzadko jest problemem.
ja testowałem:
- wow
- baldur's gate 1, 2
- aoe2
- battlefield
A co dopiero ze starszymi tytułami, na windzie chodzą bez problemu, na SD no już średnio...
Spoko kierunek, ale jeszcze troszkę potrzeba, także jak ktoś ma wszystko od Gabe to spoko, a ja ma mix to nie warto, wiem coś o tym.
Na moim służbowym kompie to samo, tylko tam mam 8GB włożone i zamula strasznie.