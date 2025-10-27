Źle zaparkowane auta utrudniły akcję ratunkową
Strażacy jechali do 87-latka z zatrzymaniem krążenia, lecz kilkaset metrów przed celem zablokowały ich zaparkowane po obu stronach jezdni auta. Wtedy jeden ze strażaków chwycił przenośny defibrylator i biegiem ruszył ratować ludzkie życie.matixrr
A że ktoś przez takie zachowanie umrze, cóż - statystyka. Grunt, że zaparkowałem.
@Ilahinefes: a to pewnie dlatego zlikwidowano wymóg robienia parkingów na osiedlach ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@Ilahinefes: wystarczy zacząć egzekwować obecne prawo :). Jak pod sklepem podstawią taką tabliczkę to nagle się okazuje, że ludzie przestają tam parkować. Ciekawe dlaczego...
@costamtenteges:
I do tego jeszcze utrzymywanie finansowe tego
W życiu dzwoniłem na 112 wiele razy i niestety w połowie przypadków to jak rozmowa z idiotą albo botem.
https://maps.app.goo.gl/TweDrJ8fAYvBNmXHA
https://www.youtube.com/watch?v=2bqkDjVyu80
(tu akurat zniszczone auto prywatne było dobrze zaparkowane)
albo taki:
https://www.reddit.com/r/newyorkcity/comments/1e0cbxb/what_you_get_for_parking_in_front_of_a_fire/