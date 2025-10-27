Czytałem kiedyś książkę "Radioaktywni" i ten obecny szał z EjAj bardzo przypomina mi szał atomowy z lat 30-tych a bardziej 50-tych XX wieku. Tam też atomic i nuclear było na czasie, było modne, bardzo mało kto to rozumiał i ludzie sami się z radością truli jakimiś wodami radowymi, rentgenową depilacją, zabawkami dla dzieci z kobaltem itp itd.

Chciałbym i widziałbym jakieś zastosowanie dla "sztucznej inteligencji" np jako smartwacz + skaner który na