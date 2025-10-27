Długość geograficzna: jak nauczono się ją wyznaczać?
Żeby nawigować, trzeba wyznaczać dokładnie nie tylko szerokość geograficzną, ale i długość, co ze względu na ruch obrotowy Ziemi i brak stałych punktów odniesienia okazało się trudne i wymagało m.in. precyzyjnych pomiarów czasu (z dokładnością nie mniejszą niż sekunda na dobę). Jak sobie poradzono?Piotr_Gasiorowski
23
Komentarze (23)
Zapewne wszyscy co go przeczytali nie potrafią tego zrobić.
Dam dokładny zegarek kwarcowy i spytam kto potrafi określić nim długość geograficzną na morzu albo tam gdzie mieszka?
Cieśla 300 lat temu potrafił choć nie chodził do szkół z nauką astronomii
Wzięto na pokład zegarek. Nie dziękujcie.
https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/kamien-wikingow-to-nie-bajka-na-mgle-i-zla-pogode-szpat-ls4876477
Ustal lokalny czas słoneczny. Do wykonania tego kroku potrzebny jest precyzyjny pomiar, na przykład za pomocą obserwacji kulminacji Słońca (południa).Zapisz czas na precyzyjnym zegarze. Użyj zegara, który wskazuje dokładny czas uniwersalny (UTC) lub czas obowiązujący na południku zerowym (np. w Greenwich).Porównaj oba czasy. Różnica między czasem słonecznym a czasem z Greenwich określa Twoją długość geograficzną.Przelicz różnicę czasu na stopnie. Użyj następującej zależności:\(1\) godzina = \(15\) stopni (\(360\degree /24\) godz. = \(15\degree