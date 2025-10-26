"LUB JE PRZYPOMINAJĄCYCH..."

XD

Kto będzie decydował czy pies przypomina groźnego czy nie? Kto będzie oceniał w jakim stopniu go przypomina? Przydałaby się jakaś ustawa, że jak podobny w więcej niż 75% to znaczy że jest podobny, a jak nie to nie. Według oskarżającego przypomina, a według broniącego - nie. Będzie powoływanie biegłych za nasze pieniądze i już widzę te trwające latami sprawy w sądach, podważanie opinii biegłych, powoływanie swoich biegłych i Pokaż całość