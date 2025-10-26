Oto czego powinniśmy się domagać od polityków
1. Zakaz hodowli psów ras agresywnych LUB JE PRZYPOMINAJĄCYCH
Obecnie ograniczeniom podlegają tylko rasy z rodowodem. Zatem jak ktoś sobie skrzyżuje pitbulla z amstaffem czy jakkolwiek inaczej, to formalnie jest to kundel, którego można hodować bez ograniczeń. To ważny zwrot do zawarcia. Oczywiście jest nieprecyzyjny. Nie da się go sprecyzować. Bazowałbym na wstępnej ocenie służb, a potem właściciel może dochodzić przed sądem że brak podobieństwa jest na tyle istotny, że nie przypomina rasy zakazanej. Ciężar dowodzenia po stronie właściciela.
2. Każdy pies, który ugryzł człowieka, obligatoryjnie do uśpienia.
Jeżeli pies raz ugryzie człowieka to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będzie już przestrzegał tej bariery. Niezależnie od okoliczności każdy taki przypadek do uśpienia. Oczywiście ktoś może specjalnie sprowokować psa, aby właściciel go musiał uśpić. Niemniej, właściciel każdego psa może w 100% zapobiec takim sytuacjom zakładając psu kaganiec.
3. Rejestr wymazów śliny psów, aby zidentyfikować właściciela niesprzątniętej kupy
Taki system działa w innych miejscach. Rejestruje się wymaz ze śliny psów. Jak jest niesprzątnięta kupa to jest potem analizowana, dopasowana który to pies i kara na tyle sowita, że rekompensuje koszty tych wszystkich operacji.
Komentarze (194)
W każdych okolicznościach, nawet w przypadku wtargnięcia na jego teren, ogrodzony i oznaczony informacją o jego obecności?
Nawet pkt nr 1: "Zakaz hodowli psów ras agresywnych LUB JE PRZYPOMINAJĄCYCH" - a jak przypominających? Kto to będzie oceniał i wg jakich kryteriów?
Pomysły pryszczatych nastolatków co żyją w necie a nie w realnym życiu z realnymi problemami do rozwiązania.
@adrninistrator: niby dlaczego ? zgodnie z prawem masz możliwość obrony przed napastnikiem, oczywiście zgodnie z zasadą proporcjonalności
bo pies pracuje na etacie "wartownika" (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) w trybie hmmm "autonomicznym" a że "niestety" bardzo sumiennie podchodzi do pracy, ewentualny agresor musi się liczyć z
A co z radiowozem?
2. Jak mi włamywacz wejdzie na podwórko i pies go ugryzie to muszę go uśpić? Puknij się w głowę. Dobrym rozwiązaniem byłoby badanie behawiorysty czy jest agresywny, jeżeli jest - do uśpienia, ale tylko po pogryzieniu w przestrzeni publicznej i po wyroku w którym właściciel został uznany za sprawcę zaniechania lub niedopilnowania psa.
3. Durny bait.
Głupcze, chodzi o to że nie jest to zawód regulowany prawnie, każdy może sobie założyć działalność i być twoim behawiorystą, nawet ktoś kto nie skończył podstawówki. A skoro tak, to opinia takich ludzi nie ma żadnego formalnego znaczenia, zrozumiał? Czy prościej trzeba?
XD
Kto będzie decydował czy pies przypomina groźnego czy nie? Kto będzie oceniał w jakim stopniu go przypomina? Przydałaby się jakaś ustawa, że jak podobny w więcej niż 75% to znaczy że jest podobny, a jak nie to nie. Według oskarżającego przypomina, a według broniącego - nie. Będzie powoływanie biegłych za nasze pieniądze i już widzę te trwające latami sprawy w sądach, podważanie opinii biegłych, powoływanie swoich biegłych i
Anyway, chłop nieźle odklejony z tymi "postulatami". Ale to pewnie piwniczak, gdzie się swojego cienia boi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A co to jest "przypominający pies" na wykopie jest dosyć powszechne narzekanie na polityków co tworzą niby słabe prawo, to więc lud wykopkowy stworzył swoje "lub je przypominających" :D Litości...
I jeszcze ten kwiatek:
No jak ma cztery łapy, szczeka i macha ogonem.