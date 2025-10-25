I pomyśleć że ta walcownia powstała na "gruzie" dawnej niedokończonej inwestycji Huty "Jedność" a mianowicie Walcowni Ciągłej Rur na Gorąco (Walcownia Rur Jedność) czyli pomysłowi z lat 70 który zaliczył czkawkę w latach 80 a następnie w latach 90 / 00 ostateczne umarł (brakło kasy).



Tak wyglądało wyposażenie tego niedokończonego projektu zanim ostatecznie zniknął z powierzchni ziemi.