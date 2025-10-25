Nikt w Europie nie miał na to odwagi Technologiczna perełka uruchomiła produkcję
Walcownia Grupy Cognor w Siemianowicach Śląskich została uruchomiona. Inwestycja, warta ponad 830 mln zł, obejmuje nowocGorbo2004
Komentarze (20)
Tak wyglądało wyposażenie tego niedokończonego projektu zanim ostatecznie zniknął z powierzchni ziemi.
Cóż za odwaga!
Stawki w okolicy 50zł / h jakby sie ktoś zastanawiał.
Celem budowania takich fabryk nie jest danie zatrudnienia, a produkcja rzeczy przynosząca zysk.
Tworzenie miejsc pracy jest "przy okazji" produkcji.
Nieuniknioną przyszłością przemysłu są fabryki bez ludzi
