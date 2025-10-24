Na zakup 50-metrowego mieszkania w Warszawie potrzeba 103 średnich pensji
Nowe dane Rankomat.pl i Rentier.io wskazują, że w trzecim kwartale br. zakup 50metrowego mieszkania w Warszawie wymagał przeciętnie 103 średnich pensji netto. W Unii Europejskiej sytuacja była trudniejsza tylko w siedmiu miastach.Bobito
A tak poza tym:
Zwykli ludzie typu nauczyciele, sprzedawcy, kucharze, kelnerzy, kierowcy, kurierzy - cóż, Ci starsi napewno jakieś mieszkanie mają, to sobie zostaną i będą w Warszawie pracować
W Warszawie niepotrzebni są młodzi ludzie przecież bez pieniędzy na własne mieszkanie...
Większość ludzi przy wyborze miejsca do mieszkania nie kieruje się bliskością gór czy morza bo jak będą chcieli to sobie pojadą na wakacje tylko możliwą pracą a ta akurat w stolicy jest i to caly sekret
Jak dajesz ceny ze stolicy a nie z calego kraju, to porównuj z pensjami w stolicy a nie w calym kraju.
A kto chciałby mieszkać w Rybniku?
Tarnów - oaza dominanty na poziomie ~80% etatowców zarabiających minimalną. Ofc tak do paru stówek więcej (~4-5) potem szklany sufit to dla mnie osobiście nadal niemal minimalna.
Średnia cena 50m2 w bloku z lat 70-80'tych to 360-450 tysi przeważnie do deliatnego lub całkowietego remontu.
Średnia cena 50m2 w nowo wybudowanym bloku to lekko 450-550 tysi i do tego trzeba jeszcze liczyć koszty wykończenia.
Po kilku latach w końcu się przeniósł.