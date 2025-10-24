Atal rabatuje mieszkania do 111 tys zł, Murapol do 108 tys zł!
Rynek nieruchomości w Polsce wydaje się wkraczać w nowy, niewidziany od dawna trend. Deweloperzy, którzy w ostatnich latach nie mieli skrupułów dyktując coraz wyższe ceny, wydaje się, że zaczynają wpadać w coraz większą panikę. Promocje sięgają już ponad 100 tys. zł, a mimo tego klienci nie kwapią sFXMAG
A nie sorry, już zrobiliście to tydzień temu:
https://wykop.pl/link/7812399/ceny-mieszkan-ku-stabilizacji-nadchodzi-wzrost-sprzedazy
Trzej jeźdźcy spamu: @FXMAG, @digital-nexus i @Bithub
Ceny mieszkań ku stabilizacji. Nadchodzi wzrost sprzedaży...
a idę o zakład że już zaczęło sie gdzieniegdzie wyprowadzanie pieniędzy ze spółek, wiec będzie ciekawie
tylko jakoś nie ma miejsca na szafy, na rzeczy prywatne
to chyba pod wynajem pokoi robotnikom bardziej bo nie widze żeby rodzina w czymś takim bytowała
na pewno jest czym oddychać