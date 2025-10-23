Oczywiście kundle nie pójdzie jak powinien do piachu tylko do jakichś odklejeńców ze schroniska i "biedny piesek szuka domu" za tydzień. Atak na człowieka = uśpienie.



A psiarzowi oczywiście grozi maksymalnie jakaś śmieszna kara 3 lat więzienia gdzie w rzeczywistości zobaczy max zawiasy na rok a dziecko na całe życie trauma i blizny. Parodia.