No i zajebiście! A u nas nadal samowolka, choć te współdzielone i tak najmniejsze niebezpieczeństwo stwarzają, bo mają ograniczniki prędkości. Najgorsi są idioci jeżdżący po chodnikach i ścieżkach rowerowych tymi odblokowanymi, osiągającymi prędkość 70-80kmh. Człowiek, a tym bardziej dziecko, nie ma szans przy zderzeniu z tymi imbecylami.