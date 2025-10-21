Praga zakazuje współdzielonych hulajnóg elektrycznych
Od 1 stycznia 2026 roku z ulic Pragi znikną współdzielone hulajnogi elektryczne. Decyzję o wprowadzeniu zakazu podjęła rada miejska, uzasadniając ją bezpieczeństwem pieszych oraz chaosem, jaki te pojazdy wprowadziły do przestrzeni publicznej.CKM_POLSKA
Protip: nie musisz likwidować działalności jeśli nie podpiszesz z miastem żadnej umowy na korzystanie z infrastruktury i przestrzeni i po prostu zasrasz miejskie chodniki i trawniki swoimi zielonymi złomami. Tak jak to zrobiono w Warszawie.
@PowiatowyBanan: prawo ewoluuje, musi się dostosowywać do zmian w świecie. Świat się zmienia, to prawo też musi się dostosowywać.
"prawo ustalone na początku" - to znaczy że co, mamy stosować się tylko do jakiegoś starego testamentu, czy innego szariatu, jako jakiegoś "prawa ustalonego na początku", i wszelkie nowsze sprawy (jakie
@Matuusuu: Warszawa już nad tym pracuje a w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu coś takiego funkcjonuje od lat XD
https://tvn24.pl/biznes/moto/hulajnogi-elektryczne-miasta-wprowadzaja-nowe-obostrzenia-st8533649
