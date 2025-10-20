Podobnie Kraków powinien zabronić jazdy rowerami po Starym Mieście. To jest skandal jak turyści uciekają przed rowerzystami jeżdżącymi po Rynku Głównym oraz po zabytkowych spokojnych ulicach gdzie rowerzyści pędzą z prędkością 40 km/h, dzwoniąc, trąbiąc, wymachując rękami - podczas gdy to wszystko jest strefa zamieszkania, nie ma przejść dla pieszych, nie ma krawężników, wszystko stanowi de facto chodnik