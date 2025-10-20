Czeska Praga zablokuje wypożyczanie hulajnóg elektrycznych.
Praga zamierza zablokować od stycznia 2026 r. wypożyczanie hulajnóg elektrycznych poprzez uniemożliwienie ich parkowania we wszystkich dzielnicach miasta.Lazaro
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Praga zamierza zablokować od stycznia 2026 r. wypożyczanie hulajnóg elektrycznych poprzez uniemożliwienie ich parkowania we wszystkich dzielnicach miasta.Lazaro
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (10)
najlepsze