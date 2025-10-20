Wyhamowała ciężarówkę i doprowadziła do kolizji - nagranie kierowcy ciężarówki
Nagranie sytuacji z S19 przed Janowem lubelskim w kierunku Lublina, które opublikowaliśmy w piątek na kanale https://youtu.be/MXztXNqz2Fw Tym razem zdarzenia z perspektywy kierującego ciężarówką... "Ja byłem kierowcą ciężarówki, nie mam w zwyczaju wyhamowywać osobówek. Możecie zobaczyć całą akcję zestopchamteam
Komentarze (63)
@FejsFak: Skoro nie nadaje się do prowadzenia samochodu, to należy odbierać także samochód, a nie tylko prawo jazdy.
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
niedobry
@terenn: żeby mu współudziału nie wlepili.
