Raz przekroczysz prędkość, stracisz prawo jazdy. Sejm przyjął nowe przepisy
Czy kierowcy mogą stracić prawo jazdy także w terenie niezabudowanym? Tak, po zmianach przyjętych przez Sejm.motorzyna
Teraz policja zamiast kręcić się miejscach, gdzie wariaci zagrażają mieszkańcom, będzie polować na kierowców w środku niczego xD
@Nofuck: nigdy nie przestali
@krzysztofu: Na S-kach nie ma takich miejsc.
Każdy z was jechał ponad limit o 50km/h, tylko nie każdy to zauważył ;)
I postawienie 30 poza zabudowanym nie jest prawidłowym oznaczeniem. Bo obniżenie prędkości nie może przekroczyć 30 km/h. Więc po drodze musi być jeszcze ograniczenie do 60 lub do 70 i 50.
@SpokojnyPan: zabawne, że ci wszyscy polscy z-----------e po wjeździe do obcego państwa nagle potulni jak baranki xD
Ale to prawda, w takiej Holadnii też w ciągu dnia masz chyba 100kmh na autostradzie i nikomu nie przychodzi do glowy zapieprzanie.
Oczywiście tam autostrady to trochę co innego niż u nas, ale mimo wszystko to u nas jest z tym słabo. (ale
Oh nie, to taka straszna kara. Ja nie wiem jak ci wszyscy ludzie się po tym pozbierają.
@MiedzygalaktycznyMors: xD
Wzajemne wetowanie i antygłosowanie nad ustawami dotyczy tylko ustaw dotyczących kościoła, lgbt i nieobowiązkowych lekcji w programie szkolnym ( ͡º ͜ʖ͡º)
https://maps.app.goo.gl/b7ouUieBpEobR5A18?g_st=ac
https://maps.app.goo.gl/rs3pvoyxUstfvdQv7?g_st=ac