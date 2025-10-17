dlaczego nie jest tak, że jeżeli ktoś ma zabrane prawo jazdy i zostanie złapany za jazdę pomimo zabranego prawa jazdy to nie trafia z automatu do więzienia na np.3 miesiące. Wtedy dopiero miałoby to jakikolwiek sens. W innym przypadku co z tego, że zabiorą na 3, 6 czy 15 lat jak i tak będą jeździć bez prawka bo kara za to jest relatywnie śmieszna.