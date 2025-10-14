Deweloper nie przekazał aktu i zadłużył mieszkania
Kremówkowa patodeweloperka w akcji- deweloper z Wadowic sprzedał mieszkania, nie przekazał aktów po czym.. wziął hipoteki na te mieszknia. I sprzedaje kolejne. Zadbajmy by był znany.etherel
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
I? Oprócz tego, iż w rzeczywistości prawdopodobnie wpłaciła 80% - 90% bonoststnią transzę płaci sowy po podpisaniu aktu to wszystko się zgadza.
Tam jest Paywall, nikt nie wie co jest w artykule ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Proces zakupu mieszkania od dewelopera w Polsce jest dość złożony i ściśle uregulowany prawnie — głównie przez Ustawę deweloperską z 20 maja 2021 r. (tzw. nowa ustawa deweloperska, obowiązująca w pełni od 1
każdy moze tak zrobić w wała wystarczy że noturiusz jest zaprzyjaźniony
moze takze zrobic wadliwy akt po przekazaniu kasy i co wtedy
Nie wiem jak jest teraz, ale nawet kiedyś jak kupowałeś mieszkanie w nieukończonej inwestycji, podpisywałeś umowę z deweloperem, był harmonogram płatności i banki nie miały problemu żeby kredytu udzielić. Akt notarialny pojawiał się dopiero po oddaniu mieszkania do użytku. Rata kredytu była podwyższona do momentu wpisania hipoteki do KW.
Nie wiem czy trzeba być ekspertem. Nawet średnio inteligentni ludzie wiedzą co to jest Księga Wieczysta. Nie jesteś wpisany jako właściciel w KW, to nieruchomość nie jest Twoja. Jak nie masz umowy
Sorry, ale ileż można ku...a...!