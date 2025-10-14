Zwrot ws. doktoratu Jacka Bartosiaka. Znamy szczegóły
Ekspert od geopolityki Jacek Bartosiak odzyskał tytuł doktora. Poznaliśmy podstawy uchylenia decyzji o odebraniu mu tytułu.Wirtualnemedia_pl
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Ekspert od geopolityki Jacek Bartosiak odzyskał tytuł doktora. Poznaliśmy podstawy uchylenia decyzji o odebraniu mu tytułu.Wirtualnemedia_pl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (25)
najlepsze
2. Nic nie odzyskał, bo nie stracił - komisja tylko rozpoczęła proces (co nadal jest niezłym skandalem, bo większość nie zapoznała sie z merytorycznymi argumentami) - zagłosowali na rozkaz. To przypomina walkę wyborczej ze Stanowskim.
3. Doopa nadal kogos piecze....
@Xmankind: Aha, bo w znalezisku pisze że odzyskał.