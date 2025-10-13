Wspomniana terapia borowo-neutronowa daje szansę, że leczenie będzie również dostępne. Od kilku lat są dość skuteczne terapie nowotworów krwi, ale koszty leczenia to setki tysięcy złotych, bo firmy farmaceutyczne nie tylko muszą odzyskać koszty drogich badań, ale i mieć te 1000 procent zysku. Z kolei terapie genetyczne są czasochłonne i indywidualnie kierowane, więc są jeszcze droższe.