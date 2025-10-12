Bezpieczna droga samochodem do szkoły
Po raz kolejny dzieci w samochodach są ważniejsze, niż dzieci piesze. Policja robi wszystko, by można było zaparkować pod samym wejściem szkoły podstawowej. Utrudnianie ruchu to pojęcie nieznane służbom w okolicy ul. Astronautów w Warszawie. Samochody są po prostu święte. Chcesz wesprzeć moją działamaria_kiribati
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
@CrytekPL: bo kiedys w mniejszych spolecznosciach, dzialal ostracyzm spoleczny. A w dzisiejszych, duzych mamy prawo silniejszego i cwanszego.
@Wykopaliskasz:
A tutaj to Ci powiem do końca gimnazjum tego u mnie nie było. Już do pierwszej klasy dzieci chodziły pieszo, te bardziej dojrzałe co miały bliżej same, reszta za rękę z opiekunem (rodzeństwem, rodzicem, ciotką). Ja sam miałem około 1,5 km do szkoły to z kimś chodziłem tylko we wrześniu pierwszej klasy a jak rodzice byli pewni, że znam drogę to już
1. Zaparkowali na skrzyżowaniu, ale nawet o tym nie wiedzą.
2. Stoją z włączonym silnikiem (i bez kogutów) - PO CO?
3. Do obywatela, który chce z nimi porozmawiać stoją tyłem lub wsiadają do samochodu, generalnie go ignorują.
4. Pozwalają kierowcom zatrzymać się wbrew przepisom.
Grunt że jest parę patroli do obstawienia oficjeli w formie prywatnej ochrony za publiczna kasę, a resztę j---ł.
Filmy pokazują,
Ktoś się zbliża do samochodu zaparkowanego w miejscu niedozwolonym: TY K---O ZOSTAW TEN SAMOCHÓD GLEBA GLEBA WZYWAMY POSIŁKI xD
"Nielegalne parkowanie= brak reakcji policji
Legalne dotykanie pojazdu = reakcja policji"
K---A TUSEK czy inne Kaczyskie, kiedy się za nich weźniecie?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Każda taka "interwencja" policji to powinna być dla nich kara 1000 zł, a jak się potwórzy to w---------ć zpolicji.