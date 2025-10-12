Ja w ogóle nie rozumiem tego podwożenia, jak chodziłem do szkoły w latach 90 i wczesnych 2000 to wszyscy chodzili pieszo, starsze dzieci jak miały daleko to na rowerze a podwózka przez "starych" to był szczyt obciachu i byli tacy co wysiadali kilka ulic od szkoły i dalej szli pieszo aby tylko nikt spośród znajomych nie widział. Dzisiaj z kolei przed ósmą nie da się przejechać w pobliżu szkoły przez korki. Absurd.