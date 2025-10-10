Konkurs Chopinowski. Polski soft power
Konkurs Chopinowski jest przede wszystkim świętem muzyki, ale jest równocześnie wydarzeniem, które dla Polski może być wizerunkowym odpowiednikiem brytyjskiego tenisowego Wimbledonu. Budując polski soft power - pisze prof. Aleksander Surdej.VoxClamantisInDeserto
@AlexBrown: absolutnie gówniane analogie, ale po klubie jagiellońskim za wiele się nie spodziewam
"Konkursowi brakuje jednak gruntownego, systemowego wsparcia – także ze strony władz państwowych – dążącego do uczynienia ze święta chopinowskiej muzyki wydarzenia kultowego, swoistej elitarno-powszechnej tradycji europejskiej, sięgającej przecież czasów przedwojennych i wpisanej w kulturową tkankę naszej wspólnoty" ale ty się dziwisz jak w parlameńcie 95% zasiadających (p)osłów to zwykłe chamy z wybujałym ego.
Z dofinansowań co do zasady powstaje badziew, bo twórcy przestają walczyć o klienta, a zaczynają walczyć o dofinansowania. Dlatego polskie filmy to w dużej mierze gnioty. Bo kasa i tak leci.
@Ghc1 Za Gierka bylismy top10. I co z tego? Zaraz się wywróciliśmy.
Jestesmy zadłuzeni po uszy. Marnowanie pieniędzy na gnioty nam nie pomoże. Jak jest potencjał, to znajdą się prywatni inwestorzy. Bo w końcu będą chcieli zarobić.
Ale Wy zaraz będziecie robili dofinansowania do gier dla promocji Polski. KPO