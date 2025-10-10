Zawodowa fotowoltaika ponosi potężne straty przez ujemne ceny energii.
W pierwszym półroczu 2025 zawodowa fotowoltanika odnotowała ponad 100mln straty, wobec zyskownych poprzednich lat. Główna przyczyna to efekt rynku bilansującego, którego skutkiem są ujemne ceny energii. Jeśli energii jest za dużo, producenci muszą płacić, żeby móc ją dostarczyć, co podwyższa koszty.GRUBY140
Komentarze (26)
najlepsze
@dad1111:
Fizyki nie zmienisz i tyle. Gdyby FV była stałym stabilnym źródłem energii to takich problemów by nie było, a tak są bo sieć energetyczna z gumy nie jest. Elektrowni konwencjonalnych nagle się nie wyłączy, bo nad krajem chwilowo nie ma ani jednej chmury i świeci słońce...
W tym momencie przestałem czytać
@dict: Skąd się wziął ten potworek? Słyszę go często, skąd to "n"?
O tego typu technologiach jeszcze nie słyszałem ( ͡° ᴥ ͡°)