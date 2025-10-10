Ja rozumiem że prywatni inwestorzy chcą zarobić na produkcji energii elektrycznej, inwestują własne pieniądze aby wybudować takie farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe, biznes jak każdy, jednak trzeba sobie zdać sprawę że energia elektryczna to jedna wielka europejska powiązana sieć, i tak jak w przypadku każdego produktu może okazać się że ktoś inny może wyprodukować energie taniej lub może mieć na nadwyżkę i wpuścić ją w polską sieć, efektem tego może być niska cena Pokaż całość