Rejestratorki w przychodni muszą odbierać telefony od pacjentów Przełomowy wyrok
Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie otrzymywał sygnały dotyczące niemożności nawiązania kontaktu z rejestracją przychodni, szczególnie trudnego w okresie zwiększonej zachorowalności, gdy niemożność dodzwonienia się jest nagminna. RPP uznał to za naruszenie zbiorowych praw pacjentów.Stopa_Szopa
Komentarze (40)
najlepsze
obecna technologia na to pozwala>
mieli by nagrane wszystkie czasy oczekiwania i skrupulatnie rozliczaliby placówki z efektywności...
przez 26lat działania składki zdrowotnej nie wpadli na to by rozsądniej wszystkim zarządzać.
mieszkańcy polski potrafią bardzo wiele za granicą u siebie jest tylko wybitny niedasiewizm
@isiaczek: gorzej jak jako pacjent bedziesz kiedys nieefektywny w sensie 7 minut na pacjenta i wypad bo kolejny musi wejsc
W mojej placówce przed restrukturyzacją (i zatrudnieniu dodatkowej osoby tylko na telefon z rana) była tylko jedna rejestratorka na zmianie. Rejestrowała jednego pacjenta z kolejki, potem odbierała telefon, potem znowu z kolejki, znowu telefon.