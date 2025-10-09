Dodzwonienie się do przeciętnego szpitala to jest patologia i trzeba coś z tym zrobić. Pamiętam jak żona przez tydzień nie mogła się dodzwonić, jej rekord to wiszenie 2 godziny w kolejce, w końcu wzięła wolne w pracy, pojechała do rejestracji, odstała swoje w kolejce i dopiero wtedy zapisała się do specjalisty. Ale ludzi którzy olewają stawiennictwo i nie odwołają swojej wizyty wcześniej, również należy do jakiejś odpowiedzialności pociągać.