Rekordowe podwyżki ogrzewania w blokach dla milionów Polaków.
Jest drogo będzie jeszcze drożej. Ci, którzy mają mieszkania w blokach korzystających z ciepła systemowego, muszą się szykować na zimową demolkę domowych budżetów. W tym roku rachunki za ogrzewanie wzrosną średnio o 86 procent w porównaniu z poprzednim sezonem.Bobito
Komentarze (62)
@darek-jg: A co z normalnymi ciężko pracującymi ludźmi? Będą płacić drogo i składać się jeszcze na bony dla leni.
Nie zależność od węgla (brunatnego, bo ten jest taki jak OZE) tylko obłożenie go haraczem ETS.
Raczej "niezależność" od węgla poprzez zaniechanie kolejnej odkrywki.
Jeszcze wielu takich podwyżek trzeba żeby CO przewyższyło cenowo koszt grzania prądem