Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
Dyżury przydzielał sam sobie i poświadczał nieprawdę w dokumentach.pwone
Komentarze (168)
najlepsze
Powinni ich dokładnie rozliczać z każdej godziny.
@PrezesBoss: Tym bardziej że nikt realnie tych zarobków nie kontroluje, baa nawet nie kontroluje pracy samych lekarzy.
A potem zdziwienie że szpitale zadłużone, że kasy brak w NFZ itd.
Największym absurdem jest to że często ten sam lekarz pracuje w szpitalu i poradni przyszpitalnej JEDNOCZEŚNIE i w tym samym czasie. Często generując przy tym opóźnienie
@ShadowDancer No a z czego żyją szpitale? Głównie wykonywania kontraktów NFZ. Jeśli w głównym budżecie brakuje to kontraktów będzie mniej albo gorzej
jak przychodze na 12ta (a gabinet jest od 10tej) to ludzie mowia ze pani z recepcji mowila pol godziny temu ze juz jedzie XD
mysle ze jedzie sobie na 2/3 etaty i jakos tam sie dokula miesiecznie do kilkudziesieciu tysiaczkow