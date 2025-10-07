znacie lekarza ktory jest w gabinecie w godzinach w ktorych jest napisane ze ma byc ?

jak przychodze na 12ta (a gabinet jest od 10tej) to ludzie mowia ze pani z recepcji mowila pol godziny temu ze juz jedzie XD

mysle ze jedzie sobie na 2/3 etaty i jakos tam sie dokula miesiecznie do kilkudziesieciu tysiaczkow