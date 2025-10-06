Butelki za 40 miliardów złotych
Czy nowy system kaucyjny, który będzie kosztować ponad 40 miliardów złotych ma sens? Mamy przecież nowoczesne linie technologiczne do segregacji odpadów. A ponieważ mowa będzie o butelkach, w naszym programie nie zabraknie Moniki Olejnik. :-)DrCorhydron
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Segregować dalej.
Czy się opłaca - ustali się później.
segregować dalej!
;P
E tam, stać nas. Po co nam takie fanaberie jak np. elektrownia atomowa.
Ale to nie kosztowało by 40mld, nie było by na czym walków robić ¯\(ツ)/¯