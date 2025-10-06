Polska jest w czołówce państw najbardziej narażonych na ETS2
Polska i Bułgaria są najbardziej narażone na skutki ekonomiczne systemu ETS2.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Polska i Bułgaria są najbardziej narażone na skutki ekonomiczne systemu ETS2.Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (72)
najlepsze
Już zaraz, już za 2 tygodnie.
I tak od 15 lat.
@general404: A może zamiast pudrować g---o, to po prostu powiemy, że nie wprowadzamy i tyle? Uzasadnić wyższą koniecznością. Tak jak Niemcy zaczęli kontrolować ruch graniczny mimo traktatu z Schengen.
No i fakt ze 13% graczy to ruscy wcale tej grze nie pomaga
Polacy głosowali, głosują i będą radośnie glosować na partie polityczne wspierające ETS.
Wszystkie 27 krajów unii zaakceptowało cele klimatyczne i redukcję emisji do zera. Decyzje podjęto 20 lat temu.
Polska też się zgodziła.
Wiec beka z Morawieckiego i Tuska którzy próbowali Europę przekonać do zmian czy nawet zawieszenia systemu ets. Bo to z góry było skazane na porażkę.
@volodia: południe Europy nie ma z tym problemu, bo oni nie mają praktycznie zimy. Skandynawia nie ma problemu, bo mają tani prąd z hydroelektrowni i el. atomowych. Francja i Benelux myślą, że nie mają problemu, bo mają łagodniejsze zimy (wpływ oceanu) niż Polska. Niemcy myślały, że wyjdą na tym do przodu
- Jak wzrosną koszty uslug i towarów z racji ets2, prądu, ogrzewania(np. ile będzie kosztował gaz z każdym kolejnym rokiem), usług kurierskich, jak się to przełoży też na bezrobocie, bo w końcu wszystko walnie jak nic nie będzie się opłacało tutaj produkować.
Gdyby ten typ miał najlepszy nawet program na świecie to i tak bym na niego nie głosował, bo to po prostu jest j----y życiowy nieudacznik. On po prostu nie potrafi nic zrobić. Zwykły krzykacz.
Zarzadzanie państwem to ciężka praca której on nie potrafi wykonać.
Bosak podobnie.
Mentzen, chłop co sprawozdania finansowego nie potrafi złożyć na czas i