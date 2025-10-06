Powinna być jakaś zbiórka funduszy w całej EU, by dostarczyć ulotki wszystkim mieszkańcom z wykazem:

- Jak wzrosną koszty uslug i towarów z racji ets2, prądu, ogrzewania(np. ile będzie kosztował gaz z każdym kolejnym rokiem), usług kurierskich, jak się to przełoży też na bezrobocie, bo w końcu wszystko walnie jak nic nie będzie się opłacało tutaj produkować.