Otóż widzicie drogie Panie i Panowie, Polacy to głupi naród. Tak, głupi. Mając jak na tacy wgląd w to, co się dzieje na zachodzie, jakie zagrożenia i obciążenia mają tam miejsce, polacy za grosz rozsądku nie wykazują i adaptują wszystko co najgorsze zewsząd, w swoim własnym kraju. Na każdej płaszczyźnie i tylko zmieniają władze na kolorowych i czerwonych xD i tak w koło Macieju..



