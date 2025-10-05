Przyjeżdżają jeden po drugim. Są już ich w Polsce tysiące.
Liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce systematycznie maleje, co tworzy miejsce dla pracowników z innych części świata. Coraz bardziej widoczni stają się obywatele państw Ameryki Łacińskiej - szczególnie pochodzących z Kolumbii, których obecność na polskim rynku pracy zwiększyła się trzykrotnie.PiotrSkargarkson
Komentarze (23)
najlepsze
G---O PRAWDA.
Miałem okazję rozmawiać z ludźmi pracującymi w zakładach korzystających z kolumbijskich pracowników. Ciężko się z nimi dogadać, ciężko im cokolwiek wytłumaczyć i są leniwi jak cholera. Możesz ich ochrzaniać, a oni mają to gdzieś - agencja po prostu przerzuci ich w inne miejsce.
"University of Amsterdam: niebiali imigranci to rocznie 27mld euro straty dla budżetu. Imigranci z Europy bilansowali na 0. Dużo danych okres 2015-2019 "
https://www.aktualnaagenda.pl/news/3139
"USA: Imigranci dwa razy częściej niż rodowici Amerykanie pobierają zasiłki… ALE gdy imigrantów i rodowitych podzielimy na rasy,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denisowa_Jaskinia
Ewenement? być może. Za to głupota? W stu