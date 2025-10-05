Skandal: hulajnoga na środku chodnika
Jeżeli wszystkich, łącznie z kierującym, interesuje głównie to, że hulajnoga została "złośliwie" postawiona na chodniku, a nie fakt stwarzania zagrożenia i obecność ciężarówki na drodze dla pieszych, to już wiecie, w jakiej rzeczywistości żyjemy.
( miejsce w google maps, stali na przystanku autobusowym parę metrów dalej: https://maps.app.goo.gl/QC7kH7vnWoYdTbnj6 )
Podziwiam i bardzo dziękuję za taki ruch. To małe kroczki które naprawiają społeczeństwo